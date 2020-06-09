（遠傳電信總經理井琪，8日親自展演未來5G時代的5G創新應用。圖／林淑惠）

遠傳電信總經理井琪8日表示，遠傳2020年來自新經濟營收目標130億元，年成長率預計達23％，其中ICT業務年成長達28％。

井琪強調，雖然今年5G開台在下半年，但在企業客戶端，除曾合作的PoC客戶外，也正洽談其他合作案中，預計明年來自5G的營收貢獻將顯著成長。

井琪表示，目前遠傳與業界合作的PoC案，橫跨傳統製造業、高科技業、醫療、零售業、新創公司、及政府合作案，明年可以看到PoC合作案顯著成長，並創造更大的商機。

另外，井琪也透露，5G開台後，用戶可直接感受比4G快至少5倍的上網速度，針對5G消費市場，遠傳將推出AR、VR及多視角影音服務、以及雲端遊戲，其中，雲端遊戲期待應用在手遊上。

資策會MIC預估，全球5G製造市場將於2026年成長至420億美元，其中主要應用市場分別是設備監測、AGV/AMR與數位分身，遠傳2017年年底率先啟動 全台第一個「NB-IoT物聯網生態圈」，近年積極運用「大.人.物」專長提供企業解決方案，今年初5G頻譜競標更展現發展5G當仁不讓的氣勢取得80MHz頻寬，持績耕耘智慧工廠、智慧醫療、智慧交通、智慧家庭等領域。

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