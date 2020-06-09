房地產動輒數百、上千萬，甚至數億，即使房產再多，也不至於「忘記」，但大陸山東省淄博市卻有人忘了自己有1棟別墅，因為長達10年沒人住，經村長到處張貼公告「急尋屋主」，才找到屋主，當事人長時間沒搬進去住的原因，竟是忙著照顧久病的父親，才會忘記自己有1棟60坪的房子。

據《齊魯晚報》報導，山東淄博市博山區池上鎮下郝峪村，5月22日張貼一則公告吸引網友關注，內文寫道：「村內一處房產購房屋主訊息遺失，希望當事人看到公告，趕緊攜帶相關證明文件到村里進行房產確認登記」。

網友看後開玩笑說：「是不是房子太多，主人忘記了」、「沒人認領的話，給我吧，你們找尋也挺費事」、「賣方都沒留聯繫資料嗎？怎麼可能」。

村長陳田寶表示，曾經登報嘗試尋找屋主，但都沒找到人，後來改張貼公告，透過媒體報導，當事人才找上門。

事實上，這棟房子是當事人簽30年租賃契約，本來打算租給父親養老，後來父親病重、一直住院看病，房子才會被閒置。

(中時電子報)