日前國民黨立委陳以信在臉書上發文提到，當初日本人把打狗改名高雄，是希望這裡「又高又雄」，引起各界熱議。教育部昨也推出「雅婷歷史小教室」教大家認識台灣地名沿革，網友們直呼好有趣，並覺得某人該看看。

6日罷韓投票結果出爐後，陳以信有感而發，在臉書上說，「一百年前，日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄。然而一百年後，這個城市的下一代，決定親手將這希望埋入歷史裡頭」結果被外界狂酸。昨天台灣基進立委陳柏惟也加入戰局，問陳以信大直要怎麼解釋，是不是「又大又直」？但也慘遭網友打臉，因大直地名確實來自基隆河截彎取直。

而教育部昨晚也推出「雅婷歷史小教室」，向大眾解釋台灣各地與日本相關地名的由來，同時也指出一些地名命名的背後含意，比如貼文中提到「像雅婷住的內湖，其實是內部盆地的意思喔，不是因為那裡有座湖，不講的話很少人知道呢。」並說明，台灣許多的日式地名，多是使用早年原住民和閩南、客家移民地名稱呼的近似發音，並寫成漢字表示而產生，此外東部的一些地名則是來自於當時的日本人移民村。

網友們也留言感嘆，「也感謝當時原住民族，我們漢人真的要更謙卑」、「非常有趣，但本人希望我們可以將地名改回原名，而不是用日文漢字」、「這些美麗的名字，不會拿來標榜自己國家賣的車款名或產品系列名，台灣人是不是傻了」，還有人不忘酸，「陳以信快來上一下歷史課 才不會顯得歷史又糟又糕哦」。

教育部推雅婷歷史教室。(取自教育部臉書)

(中時電子報)