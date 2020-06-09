行政院副院長陳其邁上午接受廣播訪問時，被問到若代理高雄市長，下周的工作重點有哪些。陳其邁不假思索，就提出橋頭科學園區等7大方向。對於未來高雄新團隊，陳其邁也說，應該給年輕人機會。
罷韓案因為年輕人支持，衝出高票。陳其邁上午接受【周玉蔻嗆新聞】訪問時，也提及未來高雄年輕人就業及進入市府新團隊考量。
針對若代理高雄市長，下周起的市政規劃，陳其邁表示，像是橋科進度加快加大、大林蒲遷村、捷運路網、亞洲新灣區跟中央部會的整合招商都是，才能讓年輕人有機會回家。另外，考量全球產業布局，像是半導體製程、5G跟人工智慧的應用服務， 未來都要跟中央合作，高雄才能翻轉。
至於未來高雄市政府新團隊，陳其邁認為，局處首長要有很多高雄的年輕人共同參與，這跟派系無關，而是這次罷免投票，高雄年輕人起了很好的作用，應該給年輕人機會，他以他們為榮。
(中時 )
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