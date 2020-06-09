散熱模組廠雙鴻(3324)今天舉行股東會，受惠於三星等非蘋智慧型手機廠積極導入VC(均熱板)及熱管，以及伺服器、電競等產品出貨暢旺，雙鴻2019年合併營收突破百億元關卡，達102.47億元，年增33.88%，營業毛利為21.16億元，合併毛利率20.65%，年增8.02個百分點，營業淨利11.88億元，年增5.53倍，稅前盈餘12.13億元，稅後盈餘9.63億元，年增3.15倍，每股盈餘11.71元，股東會通過每股配息5元。

大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工，影響雙鴻前2月營運表現，不過3月在大陸廠區全面復工，商務NB、電競、伺服器等訂單湧入下，雙鴻業績自3月起展現強勁成長力道，第1季合併營收22.41億元，營業毛利3.83億元，合併毛利率17.09%，稅後盈餘1.43億元，每股盈餘1.68元，前5月合併營收42億元，年增4.89%。

(時報資訊)