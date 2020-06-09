美股消息面：

1.雖然以阿拉伯為首石油供給國在上周六同意延長減產期限，但市場憂慮北非利比亞可能恢復生產，以及美國、墨西哥亦有增產潛力，周一國際油價先升後跌，紐約七月期油跌3.4%，每桶報38.19美元，布蘭特八月期油跌1.5美元或-3.6%，每桶報40.8美元。

2.國際金價周一出現反彈，因市場預期各國央行將陸續推出寬鬆政策，刺激經濟。上周五跌深的紐約八月期金，周一升1.3%，每盎司報1705.1美元；七月期銀升2.4%，每盎司報17.893美元。

3.美元指數跌0.1%，為96.62。美元兌日圓跌0.37%，一美元兌108.06日圓，歐元對美元升，一歐元兌1.129美元。匯市認為美國經濟復甦在望，因此提高承擔風險，願意承接商品貨幣以及較高風險的產品。

4.美國天然氣生產商切薩皮克(Chesapeake)據傳已準備申請破產保護，正在協商重建方案，讓主要債權人在破產後能接手公司股權。

(時報資訊)