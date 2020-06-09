台中市政府警察局第四分局春社派出所警員謝昊哲，日前下午16時許擔服備勤，1名計程車司機匆忙跑進派出所表示：我的客人不知道自己要去哪裡。員警連忙上前了解，只見1名66歲的王姓老婦坐在車內傻笑，詢問渠住哪裡也回答不清。

警方指出，因天氣炎熱，員警憂心老婦身體不舒服，先請老婦進入派出所休息。謝員先詢問老婦身體狀況良好無虞後，以聊天的方式讓老婦感到安心，終於順利詢問出老婦的身分。謝員經由警政系統查得老婦在臺東的兒子並成功聯繫上，兒子告知員警其母親有輕微失智症，請託謝員協助處理母親返家事宜。

因謝員家鄉也不在台中，想到自己年邁的父母親，不禁能同理瞭解老婦兒子遠在他鄉無法就近照顧父母的難處，不僅以茶點安撫老婦的情緒，還與老婦閒話家常，使其不感到慌張；待聯繫好計程車及老婦家屬後，即請報案的蔡姓司機大哥載返家，由老婦的丈夫在彰化鹿港鎮的老家等候接應。

警方表示，事後謝員向老婦的丈夫確認是否安全到家？老婦的丈夫不停地在電話中道謝「謝警員非常感謝您，沒有您的話，我的老伴還在遊蕩呢！遠在臺東的兒子亦打電話向謝員表示深切的敬意。」

春社所長江松泳表示，為民服務乃警察職責之一！謝員能夠將心比心為民服務，實堪典範，值得表揚。因警職工作地點並非自由選擇，尚須按照年資、分數請遷調，在異鄉工作的謝員無法時常看顧父母的辛苦，而工作仍保持兢兢業業的態度，著實令人欽佩！

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(中時 )