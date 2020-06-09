名人堂球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O 'Neal)近日受邀調解NFL聖徒隊內訌，聖徒隊由於當家四分衛布里斯(Drew Brees)的國旗爭議言論鬧得大家不高興。歐尼爾勸他們勿受媒體挑撥離間，免得重蹈湖人隊的覆轍。

歐尼爾還說他和布萊恩(Kobe Bryant)的矛盾主要是來自媒體，他在聖徒隊的遠端會議表示：「外界會分化你們，就像當年對湖人一樣。我和Kobe，我們本來很好，但是媒體分裂我們的球隊，我們原可以拿到5座總冠軍的！請大家齊心，不要讓媒體和網路破壞團結。」

當年布萊恩與歐尼爾被外界描繪成水火不容，事後看來不過是意氣之爭，兩人本無深仇大恨。布里斯則是牽扯到黑白矛盾與社會正義，身為當紅的白人四分衛，布里斯起初不支持國旗陳抗而受到媒體攻擊。

美國媒體喜歡砲轟沒有公開支持黑人民權的球星，例如白人四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)曾說：「在我們的休息室中沒有所謂種族」而被雅虎體育撰文攻擊，批評布雷迪自己身為白人才會「對種族問題無感」。無論如何，在歐尼爾排解之下，聖徒隊友接受布里斯的道歉。

(中時電子報)