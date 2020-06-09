正值世界各國追溯肆虐全球的新冠病毒起源之際，哈佛醫學院最新研究指出，根據衛星影響顯示，去年秋天武漢數間主要醫院周圍的車流量大增，同一時間在網路上突然出現數種現在已被認定與新冠肺炎相關的病症，推測新冠疫情恐早在去年夏末就於武漢爆發，比先前傳出11月底來得更早。

哈佛醫學院最新研究指出，根據衛星影響顯示，去年秋天武漢數間主要醫院周圍的車流量大增，同時網路上搜尋新冠疫情相關病症的關鍵字也上升，推測去年夏末病毒早已在武漢出現。

據美媒《ABC新聞》報導，主導研究的哈佛醫學院教授布魯斯坦（John Brownstein）指出，研究團隊採用類似於情報衛星的技術，分析2018年10月與2019年10月的商業衛星照，發現去年秋季早期在武漢5家主要醫院出現大量車潮；此外研究團隊也發現同一時期，百度搜尋引擎搜尋腹瀉與咳嗽後來被列為新冠疫情相關病症的關鍵字次數也大幅攀升。

布魯斯坦表示，雖然這些資料都是間接證據、並非直接證據，但這份研究仍是追朔新冠病毒起源的重要資料，「很明顯，去年10月有什麼事發生了，在之後認定成新冠病毒起源地之前，當地可能出現某種程度的社會動盪」。

報導稱，研究團隊的推斷邏輯相當直白，認為當地若出現呼吸道疾病傳播時，當地將會出現特定病徵與行為，所以當地民眾早已染病但卻不知出狀況時，衛星照片顯示的行為可以解釋到底發生什麼事。布魯斯坦說，「我們正嘗試探究的是當地的活動，醫院的忙碌程度如何。我們藉由計算停在醫院的車輛來估計醫院的忙碌程度，若越忙碌則顯示在當地可能發生什麼事」

報導指出，在去年大陸正式向世界衛生組織於12月31日發出出現不明疫情通報前，《ABC新聞》先前報導指出，，隸屬軍方的美國國家醫學情報中心（NCMI）去年11月就報告中有關注在大陸現今取名為新冠病毒大流行的疾病，並早已多次向美國國防情報局五角大廈聯合參謀部與白宮匯報情況。

當前正極力研究病毒起源的疾病生態學家達扎克（Peter Daszak）表示，哈佛醫學院團隊的研究非常亮眼，「你必須探究每一絲可能的證據，它們從哪裡來？何時出現？」他表示，過去他們在疫情爆發之後做分析時，才在疫情爆發之前的幾天、幾週、幾個月、幾年，該疾病就已經在人群中傳播了。

(中時電子報)