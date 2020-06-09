（皇翔建設副總經理游玉華表示，今年剛好發生疫情，影響飯店營收較大，但相信疫情總會過去，我們會爭取更高的曝光，繼續努力。圖／蔡惠芳）

皇翔建設（2545）今（9）日召開股東會，董事長廖年吉主持。他表示，目前央行調降利率，及受惠國內房地產市場台商回台，應可讓部分自住客及換屋族群陸續回籠。

廖年吉在向股東報告時表示，展望新的一年，全球整體大環境景氣受到新冠狀肺炎疫情之影響，惟目前央行調降利率，及受惠國內房地產市場台商回台，應可讓部分自住客及換屋族群陸續回籠。

廖年吉表示，皇翔今年度將持續銷售皇翔 PARK、皇翔紫鼎、皇翔御花園、皇翔中山捷二商辦及其他個案。

另外，也將依據目前市場銷售狀況判斷，預估今年度銷售目標，皇翔 PARK可達200戶、皇翔紫鼎15戶、皇翔御花園30戶、皇翔中山捷二商辦6戶及其他個案餘屋20戶。

會中股東關心跨足觀光飯店事業的經營績效，未來布局。對此，皇翔建設副總經理游玉華表示，今年剛好發生疫情，影響飯店營收較大，但相信疫情總會過去，我們會爭取更高的曝光，繼續努力。

游玉華表示，至於第二座飯店忠孝東路日本藤田所進駐台灣的飯店，是採包底抽成，預計明年會完工營運。

在銷售方面，股東也關心捷運中山站的商辦大樓「皇翔中山」，多年來為何都沒推出案，而都是銷售舊案，而且舊案還都賣不掉，另外還有存貨為何那麼多等問題。

游玉華回應，「其實皇翔的存貨多以台北市為主，會儘快銷售去化，也會檢討；不過因為台北市土地非常少，所以皇翔並不考慮用比較低的價格去化掉！」我們是守價守得穩一點。

另外，會中也通過股利案，108年度擬每股配息1.2元。

(工商 )