處理器大廠美商超微（AMD）下半年將發表新一代Zen 3架構中央處理器（CPU）及RDNA 2架構繪圖處理器（GPU），近期開始增加對台積電7奈米投片，下半年投片量將逐季拉升，搶攻中國十一長假及年底聖誕節等傳統終端個人電腦旺季商機，並擴大在雲端運算及資料中心的市占率。

法人表示，超微新一代CPU及GPU的效能均有不錯提升，對於強調性價比的組裝或電競市場應可持續提高出貨量，看好包括晶片組供應商祥碩、電源管理IC供應商致新、CPU插槽及金屬件供應商嘉澤、散熱片供應商健策等超微概念股營運表現。

超微去年以來持續提升x86處理器市占率，今年上半年雖然只發表筆電及入門款桌機的Renoir加速處理器（APU），但同為Zen 2架構的高階桌機Castle Peak處理器及主流桌機Matisse處理器的銷售動能維持穩定，近期B550主機板又獲得各大OEM廠及主板廠大量開案。至於Rome伺服器處理器則獲得Google、亞馬遜AWS、微軟等採用。

下半年雖然有新冠肺炎疫情及美中貿易戰升溫等變數，但超微將推出性價比更好的新一代Zen 3架構處理器，其中，主流桌機Vermeer處理器預估會在第四季初推出，Milan伺服器處理器則會在年底前推出，擴大在雲端運算、資料中心、超級電腦等市占率。

超微亦會在下半年同步發表RDNA 2架構的Navi 2x及Bib Navi等GPU，與自有CPU平台搭配銷售，透過支援PCIe Gen 4的高速傳輸介面，預期可在英特爾及輝達等同業競爭下仍可維持較高的效能表現，ODM/OEM業界持續看好超微新處理器推出後將帶動新一波出貨熱潮。

(工商 )