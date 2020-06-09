台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）自結5月合併營收為新台幣6,481萬元，較去年同期減少45.69％，累計1～5月合併營收為3.60億、年減28.32％。

久陽表示，因新冠肺炎疫情影響全球貿易，公司5月螺絲業務營收仍受國外部分客戶暫停收貨致使外銷業績受阻。但子公司台鋼運輸部分，因承接春雨及榮剛運輸承攬業務後，營收進一步成長，惟與運輸結合的廢鋼等再生原料及金屬回收買賣部分，由於5月下旬客戶工廠維修暫停收貨，影響5月營收表現，預計6月中後可回復穩定成長。

(工商 )