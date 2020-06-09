北檢(陳志賢攝)

香港歌手何韻詩去年來台參加反送中活動遭潑漆，台北地檢署今依公然侮辱、損壞、集遊法等罪嫌起訴「大陳島鄉情文化促進會」成員胡志偉、梁太富11人。11人被控涉犯組織犯罪、恐嚇罪嫌獲不起訴。

何韻詩去年9月29日在台北市參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動時，遭蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案的胡志偉和梁太富。檢察官複訊後一度聲請羈押禁見，北院裁定交保後。北檢提起抗告遭駁回確定。

警方清查相關情資，發現54歲男子陳友達等9人涉案，昨天分別前往台北市、新北市拘提陳友達等7人，並查扣水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片和背心等證物。

警方調查，嫌犯多為大陳島鄉情文化促進會成員，他們原先就策劃數個攻擊方案，包括潑漆、用水槍射餿水等；同時，成員還區分為行動組（胡志偉及梁太富）、保護組、行動組、後勤等。

警方查出，這些嫌犯甚至預先規劃，如果胡志偉遭警方逮捕，後續則交由其他共犯接續指揮犯案。

檢察官複訊後，諭令陳男新台幣15萬元交保，其餘8人則分別以1萬元至5萬元不等金額交保。

(中時 )