桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥等人，昨（8）日率領民眾到王浩宇服務處抗議，丟雞蛋、砸水球場面火爆。王浩宇服務處今日恢復正常服務，但為避免引發事端，王浩宇暫時不會到場辦公，強調服務處採專業分工制，不會影響各種選民服務及運作。

王浩宇因臉書發文引發眾怒，昨日服務處外聚集大批抗議人潮，大喊王浩宇的良心被狗咬，揚言罷免，挺韓大將杏仁哥遭警方押上車帶走，村長則大爆王浩宇黑歷史，隨後一行人又轉移戰場，到王浩宇農舍抗議。

今日王浩宇服務處恢復正常，他在臉書表示，為避免警方的維安壓力增加，不會到服務處辦公，但服務處是採用專業分工制，還是能協助大家處理各項問題。

王浩宇提到，自己是桃園第一個採用助理專業分工制的議員，可以專業的把這些事情做好，像是昨日被做文章的水溝會勘，參與的助理不但有在市府工務局水務局長年的經驗，本身也是土木碩士，絕對比大家都專業，「我們就只是比較不會作秀而已，畢竟都已經當選了，難道做事不是比較重要嗎？」

(中時電子報)