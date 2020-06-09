皇翔(2545)今日舉行股東會，去年業績表現雖差強人意，不過，今年首季淨利歸屬母公司業主1.3億元，EPS達0.41元，財務部副總游玉華說，今年有新案包括皇翔PARK及皇翔中山捷二商辦推出，還有成屋賣一戶可入一戶，現在房市氣氛較好，下半年看起來也樂觀，預期今年營運表現將有機會比去年還要好。

游玉華表示，今年初因新冠肺炎疫情房市受到影響，不過，目前來客數開始增加，預期下半年房市會比上半年來的好，至於疫情若是捲土再來的話，大家已有應對的經驗，恐慌心態會降低，對房市的影響會比年初來的小。

目前商辦及廠辦市場火熱，皇翔今年度推出總銷23億元的皇翔中山捷二商辦，此筆商辦為四層共六戶，每戶約400多坪，游玉華說，現在有人在看，客戶包括證券、餐飲及醫美都有，相信會陸續成交。她說，公司目前在土城還有2000坪左右的工業用地，未來希望能替業者量身訂做，如果業者有意願，才會規劃興建。

游玉華指出，現在準備中的個案還有土城永寧捷運站附近總銷約45~56億元的建案，建照已拿到手，下半年也許有機會推出，另外，日前購入的土城土地，明年有機會推出，將朝首購族所需的產品來規劃。

(時報資訊)