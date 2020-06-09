看好硬5G新科技商機，又擔心集中於特定產業者，建議透過全球型ETF來佈局，元大全球未來關鍵科技ETF（00876）將於6月10日起募集，預計7月掛牌，成分股上限100檔，鎖定海內外5G關鍵零組件供應商，匯聚製造商（Manufacturer）、創新（Innovation）、科技（Technology）的「MIT」概念，兼具上游優先受惠、市場競爭力高，且有實際營收貢獻三大特性優勢。

ETF本身就包含多檔標的的一籃子組合，該ETF追蹤的指數編製上具備分散特色，國家配置達10大重點5G發展國，像美國34.9%、台灣24.9%、日本23.6%等，有別於多數科技型基金較偏重於美股。

疫情稍稍降溫，然香港問題讓美中關係又陷緊繃，成了影響市場的變數。元大投信提醒，擔心有變數的投資人，其實也不需急著出脫部位遠離市場，現階段建議可透過市場上多元投資工具，掌握「分散風險」心法。例如佈局不同資產類型的組合型基金、也可在原有的資產配置中酌量佈局具避險特色的黃金、日圓部位；如果想搭上疫情後最被看好的5G發展商機，又擔心太集中於單一產業，建議選擇全球分散佈局的ETF。

元大投信強調，市場資金充沛條件不變下，不妨關注美中貿易戰、科技戰背後的關鍵科技，正是這波疫情帶動全球數位轉型的最新通訊標準5G，5G的進展讓通訊科技從單純的訊息溝通功能，搭載物聯網技術，擴及各類終端裝置，與人們生活各方面密切結合，龐大的商機讓各國爭先恐後搶進發展。

(時報資訊)