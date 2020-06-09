1.台積電(2330)：三大法人近6個交易日連續買超，股價亦同步揚升，惟今早一度回落至314元，盤中董座劉德音於股東會喊話有信心穩定成長，股價跌幅縮減。
2.豐達科(3004)：5月營收月減20.67%、年減54.6%，昨外資轉賣超165張，16日股東會將決議配息2.67元案，今早股價彈升逾3%。
4.中鋼構(2013)：三大引擎助攻今年營運，法人估EPS可望創高，外資連兩日買超，今盤初放量急拉近6%。
5.大成鋼(2027)：納台灣高股息指數成分股，不理昨外資擴大賣超，今早股價逆勢彈升約1.5%，收復5日線。
6.英利-KY(2239)：列注意股公布4月每股盈餘0.73元，惟投信仍持續擴大買超，今早股價續漲近4%，90關在望。
7.鈊象(3293)：5月每股賺5.26元、前5月稅前大賺近2個股本，今早量增價漲逾3.5%，衝過600關、達627元。
8.帆宣(6196)：在手訂單金額再創高，股價不受大盤影響，強勢走揚6%。
9.金像電(2368)：5月營收月減3.93%、年增56.10%，修正格局結束，今早逆揚站回5日線。
10.大毅(2478)：5月營收雙增+外資賣超力道減弱，早盤走高，站回短均之上。
11.嘉基(6715)：5月營收靚，月增逾2成、年增逾4成；今早再叩關145元，企圖改寫高點。
12.卜蜂(1215)：全年營運審慎樂觀，惟外資調節，股價高檔修正處在74元。
13.中菲行(5609)：5月營收雙升續攻頂，惟止步連8買超，股價位高修正，早盤下滑近2%。
14.台橡(2103)：上月營收雙摔，原油價格下滑，外資亦轉賣，股價下挫逾3%。
15.劍湖山(5701)：喜迎解封，加上安心旅遊國旅補助方案，晨盤續強登漲停，頻寫短波高價。
16.陞泰(8072)：台灣市場拉貨力道轉強，營運仍可持穩，5月營收雙增，外資相挺，早盤衝上漲停，再創波段新高點。
17.奇鋐(3017)：5月營收再創高，早盤放量漲逾3%。
18.和大(1536)：外資連6日買超，早盤重返百元關之上，觸及漲停。
19.智伸科(4551)：汽零組拉貨力道可逐月提升，早盤一度觸及漲停。
20.緯創(3231)：5月營收雙升，三大法人昨擴大買超，早盤漲逾3%，登近1年新高。
21.ABC-KY(6598)：今以48元上市，新冠肺炎檢驗試劑力拚6月在美上市，晨盤大漲逾110%，蜜月行情發燙。
22.保瑞(6472)：客戶獲藥證將提前出貨，搶攻126億美元低血鉀症市場，晨盤彈升4%，登今年高。
23.生華科(6492)：昨投信買超455張，激勵早盤觸頂，彈上各均線。
24.台表科(6278)：投信認養股，衝季底作帳行情，晨盤放量強攻4%，處相對高檔。
25.合一(4743)：獲外資連3買，早盤震盪攀揚8%，再寫天價190.5元。
26.展旺(4167)：全年獲利可望翻倍成長，今股價反映利多放量彈升4%，登4年半高峰。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。