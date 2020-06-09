據媒體報導，美國海軍一架波音C-40運輸機今8日飛越台灣領土上空，現已飛離台灣領空。國防部目前尚未正式回應。

據消息人士指出，這架波音C-40運輸機從沖繩起飛，接近台灣上空時，突然向我方申請緊急降落，理由是起落架故障，離奇的是，我方只準降落五分鐘。但國防部尚未證實。

(中時電子報)