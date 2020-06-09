遠東集團今年首場股東會由裕民航運搶下頭香，遠東集團董事長徐旭東表示，第一季因為疫情影響，業績比較不好，但「應該第二季、第三季就會回來」。裕民總經理王書吉更「加碼」，表示疫情會讓世界大洗牌，但裕民已經超前部署，相信會在這波大洗牌中成為「最後的贏家」。

裕民航運股東會今日由徐旭東長親自主持，會中通過108年度財務報表及盈餘分配等議案，圓滿結束。2019年，全年合併營收為新台幣10,067,914仟元，稅後盈餘為新台幣1,621,695仟元，每股稅後盈餘(EPS)為1.92元。會中通過發放現金股利每股新台幣1.9元，維持高度盈餘發放比例及高現金股息殖利率，裕民持續展現健全財務結構，帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計為124.62億元，達每股14.75元可供未來年度盈餘股利之分配，將持續努力創造績效回饋股東。

徐旭東說，2020年第一季因爆發新型冠狀病毒 疫情影響，嚴重衝擊總體經濟，導致航運本業虧損。裕民今年第一季稅後淨損新台幣3.87億元，每股虧損新台幣0.46元，其中稅後淨損中包含了營業外收支淨損新台幣3.2億元，主要受疫情影響，全球股市崩跌，美國央行 (FED) 降息及無限QE措施，導致所投資金融資產及負債出現帳面評價損失。並不影響公司現金流量，日後可隨市場恢復好轉後回沖。

(中時 )