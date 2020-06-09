高雄市長韓國瑜遭罷免後，9日上午主持最後一次市政會議，熱情支持者自動到市府守候，為他加油打氣，韓心情輕鬆，還向市府團隊開玩笑說「感覺好像當選的樣子耶」；韓國瑜特別請局處首長最後時刻踴躍提出建言，「不是為了自己，而是為了這座城市」，留下紀錄供後續接任的市府團隊參考。

許多支持者一早就到高市府四維行政中心10樓，警方擔心有人情緒失控，特別加派人力維安，並在會議室旁邊規畫區域供他們等候，韓國瑜上午10點準時抵達會場，民眾便開始高喊「市長加油」，韓拱手向大家致意後走入會議室，裡頭的局處首長、各區區長也起立鼓掌，韓國瑜開玩笑說「感覺好像當選的樣子耶」。

韓國瑜為第477次市政會議引言表示，即使離情依依，相信大家內心仍對高雄充滿濃厚感情，希望最後一次開會踴躍提出建言，對高雄現在與未來發展有什麼好的想法，留一個紀錄，不是為自己，而是為了這座城市、市民朋友，包括他本人也會做一些叮嚀。

韓國瑜說，人生到了到了這個「坎站（階段）」，做什麼很清楚，來是偶然，離開是必然，不管4年、10年都要離開，問題是回首來時路，做了些什麼、留下些什麼最重要，相信現在這個團隊都是有充分的使命感。

(中時電子報)