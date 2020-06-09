台中市長盧秀燕9日在市政會議以「防疫新生活，台中好過活」，宣布台中八項防疫解禁，包括全台中411處社區照顧據點從12日起恢復共餐、長青學苑共890班，從6月起一半恢復開班，至9月前全數恢復開班、從10日起第三階段校園開放，平日上課前讓民眾進入校園運動，同時恢復校園場館供租借使用。

盧秀燕今日上午在市政會議表示，中央防疫指揮中心7日舉行記者會，台灣已經連續八周沒有本土個案，中央宣布擴大鬆綁生活防疫規範，民眾配合實聯制，落實個人防護措施，各項日常及休閒活動將大解禁，不再受限於人數規範，對遶境活動，中央建議每日在1千人以下，便於掌握參與者情況。

盧秀燕宣布台中防疫解禁「防疫新生活，台中好過活」，包括：

1、全台中411處社區照顧據點從6／12起恢復供餐，照顧長輩體貼子女。

2、全市長青學苑共890班，從6月起一半恢復開班，至9月前全數恢復開班。

3、全市8處親子館，入館人數減半規定從6／7全面開放。

4、台中市文化場館即日開放藝文活動，豐富市民藝文生活。文化局推動「藝文紓困2.0」，實際行動相挺藝文團體。

5、恢復宗教遶境活動，但配合中央規定每日參與人數應低於1千人。

6、教育局研議從10日起第三階段校園開放，平日上課前讓民眾進入校園運動，同時恢復校園場館供租借使用。

7、台中市政府的防疫會議從今天改為兩周舉行開一次，因為疫起相對的緩和，所以台中市府的防疫會議會改為兩周舉行一次。

8、經發局積極籌備第二屆台中購物節，以振興購物節為號召，協助台中商圈店家重現榮景。

盧秀燕說，台中市在後疫情時代逐步解禁的規畫，未來在深化民眾防疫意識之下，紓困振興是接著而來的市政重心，努力讓民眾過「防疫新生活，台中好過活」，讓市民生活逐漸恢復正常。

(中時 )