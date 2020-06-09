高雄市楠梓警分局4名警員8日下午協助47歲鍾姓男精神病患就醫時，遭鐘男持預藏的藍波刀與鋁棒，對4名員警施暴，造成1員警左下腹遭刺穿，3名員警頭手劃傷，最後遭警開槍制伏。剛好內政部長徐國勇昨天前往悼念議長許崑源，聞訊立刻趕往醫院探望受傷員警，徐國勇強調，目前已找民間友人捐贈電擊槍，今年度也編預算要採購電擊槍，希望警政署加快採購進度。

徐國勇南下高雄弔唁議長許崑源，卻聽聞有員警遭砍傷後趕赴醫院探視受傷員警，強調要求警政署加速採購電擊槍。(戴志揚翻攝)

徐國勇昨天特別南下前往高雄市警局慰問投入罷韓投票選舉維護維安的員警，但並未列入公開行程，據了解，徐國勇期勉高雄市警局在罷免選舉後仍應全力強化治安，穩定社會秩序，尤其要減少對立衝突。下午又前往殯儀館弔唁議長許崑源。

原本徐國勇要搭車北返，卻臨時聽聞楠梓分局4名員警遭精神病患持藍波刀殺傷，於是立刻更改行程趕往醫院探視受傷員警。徐國勇在醫院受訪時表示，目前仍持續找民間友人捐贈電擊槍，今年度也編預算要採購電擊槍，希望警政署加快採購進度，減少員警受傷機會。

據了解，楠梓分局4名警員下午會同衛生局的人員，到楠梓區惠民路一處公寓，對鍾姓男子強制就醫戒護。但鍾姓男子見狀，馬上進入房間，拿出預藏的藍波刀、鋁棒與警方對峙。

警方先以言語安撫鍾男，但無效。鍾男持刀與鋁棒衝向警員，警員立即以盾牌擋駕，試圖以推擠將鍾男擊倒。但鍾男的身材壯碩，在推擠過程中造成其中一名警員左下腹穿刺傷，傷口約20公分。另三名警員頭部與手部遭劃傷，其中一名警員開槍示警後，警方先退出該處。

之後，警方調配線上各警網與保大等單位警力前往攻堅，過程中，警員再開一槍，擊中鍾姓男子手部，將他逮捕送醫戒護。在推擠中造成警員受傷。其中一名警員的腹部遭穿刺傷，所幸僅傷到肌肉群，沒有傷到內臟，經手術後已無大礙。

(中時電子報)