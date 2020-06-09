《新華社》報道，大陸國務委員兼外長王毅周一（8日）與英國外相藍韜文（Dominic Raab）通電話，向對方表示希望英國尊重大陸在香港維護國家安全的正當權利。

王毅說，國家安全事務屬中央事權，是各國通例，大陸也不例外，中央政府通過基本法第23條責成香港特區自行立法維護國家安全，並不改變國家安全屬於中央事權的屬性；面對香港國家安全受到現實危害和嚴重威脅，全國人大果斷立法並且適用香港，有助於盡快填補香港國安法律的明顯漏洞和長期缺失，合理合法，勢在必行。

王毅強調，決不接受所謂國安立法將改變「一國兩制」的無端指責，促請英方尊重中華人民共和國憲法和根據憲法制定的基本法，尊重中方維護自己領土上國家安全的正當權利，尊重大陸中央政府根據「一國兩制」方針對香港實施的管治，英方對此務必要採取慎之又慎的態度。

報道同時引述藍韜文稱，英方致力於發展與大陸強有力的雙邊關係，相信疫情過後兩國合作會迎來廣闊空間。

(中時 )