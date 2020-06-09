由Sony Interactive Entertainment Taiwan(SIET)授權製作、以DUALSHOCK 4無線控制器(簡稱「DS4」)為造型所設計的悠遊卡(以下簡稱「DS4造型悠遊卡」或是 PS4手把悠遊卡)，今日進入「不限量預購」第二日，根據悠遊卡公司公布資訊，僅存 5 通路可預購(momo購物網不再提供)。由於有不少粉絲多次嘗試購買，都仍無法如願，不禁在悠遊卡公司臉書粉絲團留言「根本買不到」、「心很累」。這一回，雖然開放粉絲不限量預購的立意良善，但是卻仍出現不少通路「完售」、難以訂購的情況，顯示出悠遊卡公司危機處理不及格的情況；若不妥善處理後續相關事宜，恐怕會更難以收拾。

悠遊卡公司 8 日約 18:00 左右，宣布自 8 日 11:00 開放不限量預購以來，截至同日 17:00 左右，全台預購量約有 18 萬，寫下相當不錯的成績。針對預購後，最晚須要等到2021 年 11 月的情況，悠遊卡公司指出是受限於工廠產能及製作期程所致。由於預購系統轉換需要時間，經與各通路溝通，已盡快進行系統調整，將後續取貨日之生產數量上架，確保消費者在期限內都能順利完成預購。

悠遊卡公司與 SIET 之間合作的 PS4手把悠遊卡，不限量預購時間為：6 月 8 日 11:00 至 6 月 10 日晚上 23:59 止。目前僅有 5 大通路可以預購，當前各大通路的預購情況是：(1)全家便利商店：8日下午 06：00 繼續開放：(2)OK超商：正常預購中；(3)7-Eleven：9日凌晨 00：05 重啟預購；(4)萊爾富：9日上午 10：00 重啟預購；(5)PChome：8日下午 06：00 繼續開放。原本在預購通路中的 momo購物網，確定已不再提供預購服務。悠遊卡公司提醒，依目前生產時程，需等候至2021年下半年後可取貨，請有意預購的粉絲可以留意，確定可等待後再下單。

(科技)