皇翔建設董事長廖年吉今（9）日拋出市場震撼彈！「台汽北站飯店案，要全部改為辦公大樓！」

廖年吉今天在主持股東會中，針對股東提問台汽北站的進度和開發方向，除飯店已和萬豪酒店簽約之外，另外還有一萬多坪面積，目前作何開發用途，經多年討論，是否已有方向？

廖年吉親自回答：「計畫趕不上變化！」現在的變化，是我本來簽了飯店，但是現在飯店還能作嗎？現在我全部轉型了啦！要全部改為辦公大樓！謝謝這位股東的關心。

(工商 )