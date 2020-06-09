進入「五窮六絕」階段，上市櫃公司10日將公告5月營收，然在淡季中，仍有許多上市櫃公司5月營收逆勢繳出好成績，呈現淡季不淡表現，中茂（5205）、天揚（5345）、中連貨（5604）及合一（4743）等11檔不管5月單月年增或是前5月累計年增，均繳出1倍以上強勁成長表現，更有不少翻了好幾倍到好幾十倍。

據統計，中茂、天揚、中連貨、合一、瑞基、熱映、華固、宏普、合世、生華科、聯上發、海悅、茂林-KY、重鵬、勤凱、紘康、虹冠電、台火、中菲行、宇峻、信驊、泰博、立積、宏捷科、科嘉-KY、鈊象、泰碩、精測、義隆、雍智科技、展旺、立衛、青雲、金像電、臺龍、光罩、瑞耘等33檔個股，5月營收年增5成以上，且累計前5月年增也超過3成，顯示這些公司營運表現強中強。

進一步篩選5月及前5月年成長都在1倍以上的則有 中茂、天揚、中連貨、合一、宏普、華固、聯上發、熱映、海悅、瑞基、重鵬等11檔。中茂5月營收年增132倍、且累計前5月年成長54倍，表現成長最驚人。

(工商 )