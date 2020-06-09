大陸黑龍江省衛健委表示，黑龍江8日新增無症狀感染者19例，均為牡丹江市全民核酸大排查檢測中篩查出來的。截至6月8日24時，累計報告本土確診病例561例，累計治愈出院病例548例。當日解除隔離醫學觀察無症狀感染者2例，現有無症狀感染者32例（牡丹江）。

當日發熱門診診療人數591人。累計追蹤到省內密切接觸者20218人，已解除醫學觀察20079人，尚有139人正在接受醫學觀察。

當日全省無新增境外輸入確診病例，無新增境外輸入無症狀感染者，累計報告境外輸入確診病例386例已全部治愈出院。追蹤到境外密切接觸者2108人，已解除醫學觀察2107人，尚有1人正在接受醫學觀察。

當前新冠肺炎疫情形勢依然複雜嚴峻，提醒大家要進一步提高防範意識，做好個人防護，保護好自己和家人的健康。一旦出現發熱、咳嗽等急性呼吸道症狀，要及時到當地定點醫療機構發熱門診就診。

(中時 )