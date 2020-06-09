國民黨接連在總統大選、罷韓投票失利，尋覓補選人選迫在眉睫。國民黨文傳會主委王育敏今天表示，這周將開始徵詢在地人選的意願，尊重韓國瑜提出罷免無效訴訟的權利，假若沒有提，補選很快就到來，目前傾向尋覓在地年輕、形象好的人才，先前沒有往前立法院長王金平方向思考過，而補選人選要考慮可行性，主席親征的選項不用討論。

王育敏接受廣播專訪時表示，江啟臣在6月7日和高雄市長韓國瑜碰面，由於韓國瑜心中難免失落與不平，江啟臣主動安慰韓國瑜，後來轉達韓國瑜還可開玩笑，看起來心情平和，接著兩人交換補選人選，「韓國瑜有對人選有看法」。

王育敏說，國民黨在高雄補選這一役不會退縮，更不會從哪邊跌倒就失智，將繼續服務高雄市民、扎根高雄，「往補選方向走是現今基調」。

媒體報導陸續點名江啟臣御駕親征參戰補選，王育敏指出，大家覺得主席形象好有一定戰力，但內部有支持也有反對，「任何人選要考慮可行性」，這個選項可不用討論。

除了江啟臣外，外界也點名前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前立委林國正等人出征，王育敏說，被點名的人選都是討論過程；黨中央希望找年輕的人選，之前沒有往王院長方向思考，以王的高度有其想法。此外，現任不分區立委吳怡玎有無可能，王說，通通可納入考量，還歡迎網友推薦與自薦。

王育敏說，假設韓國瑜沒有提出罷免無效訴訟，就只有戶籍在高雄的人才可以參選，「被點名的知名人士大概都不可能」，在此情況，國民黨希望找尋在地有潛力、優秀、年輕、形象好的專業人才，不是放眼在補選馬上贏，而是透過持續耕耘努力，如同前台中市長林佳龍十年磨一劍，栽培有潛力的新人。

王育敏表示，這周黨中央將徵詢可能人選，以現在有資格的優先考量；沒有資格但又是強棒者，就要看其有無意願；除非出現一位願意長期在高雄耕耘，且個人政治魅力與影響力等各方面都比高雄在地人才高，黨中央才有可能幫他規劃，「但找到天王級且有意願到高雄的人選，沒有那麼簡單」。

(中時 )