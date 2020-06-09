周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨收低，因強勁的周出口銷售，創出兩個月新高後，引發技術性賣盤，但仍維持近兩個月高價；玉米上漲，由於油價上漲提振了乙醇需求的希望， 以及中西部地區乾旱加劇的隱憂；小麥下跌，在上周五達到4月1日以來的最高水平回檔修正。

終場7月大豆期貨跌3美分，報864.75美分，7月小麥跌3.75美分，報511.5美分，7月玉米漲2.5美分，報333.75美分，7月稻米跌1.5美元，5月黃豆油跌0.04美分，5月黃豆粉跌0.7美元。(商品行情網)

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