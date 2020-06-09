減產疑慮，周一國際原油期貨跌逾3%；石油輸出國組織OPEC於上周六的會議上宣布將原油減產計畫延長至1個月，這與市場原先預期的3個月減產期有所差距，據石油分析機構 Vortexa數據指出，截至6月5日以來，全球在油輪上至少已儲備了7天的原油庫存，約達1.7770億桶，導致美國原油跌幅3.4%，終止自6月3日以來連4漲的行情；倫敦原油跌幅3.5%，也創下截至5月27日以來的最大單日跌幅。

此外，高盛對短期原油前景轉為看空，主要原因除了煉油回報不佳外，其中OPEC的原油減產計畫協議已經被市場過度消化，且消費復甦仍然充滿不確定性，令市場對原油需求感到疑慮。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌1.36美元，報每桶38.19美元；7月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.12美元；7月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下漲1.50美元，報每桶40.80美元。(商品行情網)

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