封測廠南茂（8150）今（9）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利1.8元。展望後市，雖然市場景氣狀況仍不明朗，但隨著5G新智慧型手機到來及面板價格止跌，公司對下半年營運仍審慎樂觀看待。

南茂2019年合併營收203.37億元，年增10.05％，創歷史第3高。毛利率19.3％、營益率12.08％，優於前年18.56％、11.36％。配合處分易華電持股帶動業外轉盈挹注，稅後淨利25.84億元，年增達1.34倍，每股盈餘（EPS）3.55元，優於前年1.37元。

南茂董事長鄭世杰指出，雖然去年中美貿易紛爭造成諸多不確定因素，但受惠大尺寸面板驅動IC在4KTV的高滲透率、新型智慧型手機大量採用觸控面板感測晶片（TDDI）、記憶體下半年庫存去化驅動，帶動營收及毛利率均較前年明顯提升，營收更創近5年高點。

南茂受惠記憶體封測訂單需求暢旺，2020年1～5月自結合併營收92.3億元，年增19.4％，續創同期新高。首季淡季營運逆強，稅後淨利7.12億元，季增34.48％、年增近2.68倍，每股盈餘0.98元，優於去年第四季0.72元及同期0.27元，為近3年同期高點。

南茂表示，受惠DRAM及NOR Flash等記憶體產品需求穩健，彌補電視及智慧型手機面板驅動IC需求的疲弱，使公司整體稼動率仍維持健康水準，預期上半年營運表現可望較去年同期明顯成長改善。

展望後市，雖然現階段全球市場景氣狀況仍不明朗，但隨著5G新智慧型手機到來及面板價格止跌，南茂對下半年營運仍審慎樂觀看待。公司將持續擴展在工業自動化與家庭智能化趨勢下的車用與工規電子等利基市場，與新型智慧行動裝置的高成長市場規模。

同時，南茂將整合晶圓凸塊（wafer bumping）與封裝核心技術，提供尖端半導體後段全製程技術服務、開發高成長新產品，並積極掌握由新型智慧型手機的TDDI與OLED等新產品成長契機，持續推動產線自動化、智慧化與製程優化等內部改善作業，使公司營運穩健成長。

(時報資訊)