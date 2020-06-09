奇異電氣(General Electric；GE)周一表示，將重啟先前曾提出債券，總價值為30億美元，以便在新冠病毒流行期間增加公司現金儲存。

奇異公司表示，重啟債券發行主要是回應一長期策略投資人的要求，對方尋求購買奇異公司債。

奇異將利用該舉債來償還公司短期債務，降低公司的債務水平。

(時報資訊)