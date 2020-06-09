檢測設備廠致茂(2360)今年以來營收維持比去年同期增長的態勢，5月營收13.07億元，月增12.79%，年增率25.39%。今年1-5月營收58.37億元，較去年同期增加20.26%。

致茂在半導體、Photonics測試等設備出貨暢旺下，帶動第一季獲利年成長近6成，並改寫歷史同期新高。致茂指出，第二季將由5G、伺服器及半導體等市場需求帶動，營運將可望優於第一季表現。

致茂今年第一季營運表現已較去年同期明顯回溫；第一季營收33.7億元，年增約23%；毛利率51.8%，年增3.8個百分點；淨利歸屬母公司業主4.7億元，年增率約59%，EPS 1.13元。

邁入第二季，致茂母公司預期第二季將較第一季持續成長，半導體及Photonics測試解決方案為主要成長動能，特別是SLT及針對真無線藍芽耳機市場之RF與MCU整合性測試解決方案。量測及自動化檢測設備將持續受惠於5G/伺服器等相關之電力電子測試需求增長。

(時報資訊)