吃蛋除了能補充蛋白質、人類所需的營養之外，日本管理營養師松田真紀指出，蛋黃中的膽鹼更是腦部神經傳導物質的原料，能抗失智，以及雞蛋中豐富的褪黑激素原料「色胺酸」，能助眠、減壓、提升代謝，對女性還能有效預防乳癌。只要在早餐時段攝取水煮蛋，身體自然會在14個小時後分泌褪黑激素，把握這個時間睡覺，效果最好。

《早安健康》報導，松田真紀指出，蛋黃中的維生素B群裡有個營養素叫做「膽鹼」，它可以促進身體代謝醣類及脂質，更有研究顯示，膽鹼是腦部神經傳導物質的原料，對腦部發展、預防失智是相當重要的營養物質。

松田真紀說，雞蛋還含有豐富的褪黑激素原料「色胺酸」，而褪黑激素可以助眠、減壓、重整生理時鐘，使免疫細胞在睡眠期間運作，還可以讓女性有效對抗乳癌。在早餐時段攝取雞蛋，身體自然在14個小時後分泌褪黑激素，例如早上9點吃水煮蛋，晚上11點睡覺，就能有效修復身體、有助睡眠。

(中時電子報)