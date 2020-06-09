林佩瑤不只擁絕美顏值和前凸後翹的S曲線，還有一副好歌喉的她也因參加《超級星光大道2》走紅，而被受封為「最美空姐」，不過林佩瑤昨（8日）卻曬出近照，並自爆：「我已經胖到沒鎖骨了！」

林佩瑤在去年底幸福嫁給名廚武俊傑，升格當人妻的林佩瑤，平時也樂於分享新婚日常，不過林佩瑤昨卻曬出近照，表示她修工作照時發現可怕的事「就是，我已經胖到沒鎖骨了！」

儘管自爆發福，林佩瑤仍幽默喊話：「#離家出走的鎖骨#請回到溫暖的家」，不過網友則認為林佩瑤依舊水噹噹「這樣也好看不是嗎」、「這叫做幸福，鎖骨很快就會出現」、「還有尖下巴，所以還沒有很胖⋯一定是你太美，主廚只好把你養胖⋯但是你現在更美～完蛋！」認為林佩瑤仍是美女一枚。

對此，林佩瑤則透露，她想要性感的鎖骨「我乖乖等他們回家」，而面對網友讚她顏值依舊時，林佩瑤則表示：「身體已經hold不住只能先顧好臉了」。

(中時電子報)