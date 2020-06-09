大甲鎮瀾宮宣布大甲媽祖11日即將遶境起駕，疫情漸穩定，做好最周全防疫準備，完成大甲媽祖遶境的年度盛會。（資料照、盧金足台中傳真）

大甲鎮瀾宮宣布大甲媽祖11日即將遶境起駕，台中市長盧秀燕9日表示，因為是防疫 解封以後，全國第一場大型宗教繞境活動，為維護參與遶境民眾的安全，以及了解鎮瀾宮防疫整備的情形，已請副市長陳子敬籌組專案小組，明天前往鎮瀾宮了解對接，並且予以協助，希望繞境活動平安、順利。至於今年大甲媽起駕，盧秀燕會不會出席？市府還在與鎮瀾宮研議中。

盧秀燕今日在市政會議說，大甲鎮瀾宮已經表示，會配合中央防疫指揮中心的防疫措施，控制人數在1000人以下，戴口罩等等相關人的一切措施，他們全部會確實配合。

她強調，因為這是解封以後全國第一場大型宗教繞境活動，為了維護參與遶境民眾的安全，以及了解鎮瀾宮防疫整備的情形，委由陳子 敬籌組專案小組，10日會前往鎮瀾宮了解對接，並且予以協助，期望大甲媽祖繞境活動可以平安、順利，疫情漸穩定，做好最周全防疫準備，完成大甲媽祖遶境的年度盛會。

(中時 )