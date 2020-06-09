中央遲遲不處理陸港澳僑等境外生返台事宜，續持續邊境鎖國，引發國內高教大恐慌。銘傳大學國際交流處長劉廣華以數據說明，強調振興券方案全部預算500億元，但總體境外生1年在台花費高達396億8000萬元，「只要境外生入境，不需額外處理，自自然然就有了高達振興券8成預算的消費力，這筆帳很難算嗎？」

台灣科技大學校長廖慶榮日前提到，境外生如果1年不來，往後斷層恐長達3年。劉廣華則認為，時間斷層恐不止於此，如果現在仍無法公布境外生回台時間，對於我國高教在國際交流方面的傷害，恐無法推估。

針對中央立場是高等教育要讓位給經貿跟產業，也就是讓商務人士可先來台，境外生殿後，劉廣華直言：「各校國際教育同仁聽到這樣的政策方向宣布，應該不只是心涼而已吧？原來高等教育在政府的施政優先次序上，是排不上號的。」

而境外商務人士入台數量，必定不及境外生的數萬人，劉廣華反問：「如果人數不是很多，那目前就已經准許商務專案申請了不是嗎？哪有什麼上位優先次序可言？不然，港星黃秋生是怎麼進來的？」

如仍以經貿層面考量，劉廣華提到，以108學年度境外生人數約12萬8000人計算，假設每人1年學費10萬元，生活費15萬元(每月生活費1萬2500元應該不過份)，住宿6萬元(每月5千)，書籍娛樂等等其他開銷都不列計的話，總計1年開支31萬元；換算下來全部境外生全年在台花費396億8千萬元，而振興券方案預算500億元，只要境外生入境，自然就有高達振興券8成預算消費力，「這筆帳很難算嗎？」

劉廣華也說，在境外生之外，9月份還有一批預估2.5萬的新生入學，如果不開放境外生入境，那這批新生就進不來，屆時恐出現全國各大學一整個年級都沒有境外生的現象。即便是目前滯外的境外生，若是再遲遲無法返台，一年級升二年級的同學很可能乾脆不回來，畢竟他們只在台灣待了一學期，重頭來過還是來得及。

劉廣華另外也提到包含在國際教育當中的僑教，台灣實施70年來成效斐然，目前政府引以為豪的新南向政策，引進國際生部分，也是此一政策的延續。

以馬來西亞為例，大馬籍學生在台人數最多，在2017年達到最高點1萬7079人，後來雖然略有降低，也還是位居全台國際生之冠，現在一樣不能入境，很有可能改往大陸大學繼續學業，劉廣華說，「邊境持續封鎖除了會影響國際學生受教權、加大學校財務負擔、導致生源流失、促使校園國際化衰退之外，對僑教更是造成莫大的斲傷。」

(旺報 )