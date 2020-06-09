家裡有小孩的家長，如果有使用情趣用品千萬要藏好，要是被小孩翻出來玩就尷尬了！就有一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文附照表示，家裡2個小孩在衣櫥翻到「爸爸的玩具」，興奮的往上一丟，竟然黏在天花板上，網友看到照片笑翻：「黏性真強大」。

原PO：「我把電燈打開要整理位置給小孩們睡覺，2寶突然指我後面上方喊媽媽，我以為他是要說有蟲，因為他很怕蟲，結果我轉過去一看，就看到「它」在上面了」，往天花板一看，上面黏了一塊「肉色物體」，再仔細看，居然是「飛機杯」，原PO苦笑說：「爸爸把玩具收在衣櫃，還是被兩個小孩找到，還黏在天花板」。

原PO後來說：「我剛剛用衣架去弄，因為太黏了用不下來，於是到客廳拿棍子叫老公自己弄，然後剛剛黏住的地方掉漆了」。

網友們看到照片紛紛笑回：「因為是飛機杯，所以會飛」、「當裝置藝術也不錯啊」、「只好換拿老婆的玩具丟看看，看能否掉下來…」、「麻麻，我不小心把拔拔的史萊姆黏在天花板了」。

(中時電子報)