裕民航運（2606）9日上午召開度股東常會，由董事長徐旭東親自主持，公司去年合併營收100.68億元，稅後盈餘16.22億元，EPS1.92元，會中通過發放現金股利每股新台幣1.9元，發放比例接近百分百，帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘124.62億元，達每股14.75元可供未來年度盈餘股利分配。公司看好疫情好轉後中國新基建等。

今年首季因新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊總體經濟，導致航運本業虧損，裕民首季營收19億元，營業淨損6,400萬元，稅後淨損3.87億元，EPS-0.46元，其中包含營業外淨損3.2億元，主要受疫情影響，全球股市崩跌，美國央行（FED）降息及無限QE措施，導致所投資金融資產及負債出現帳面評價損失，但並不影響公司現金流量，日後可隨市場恢復好轉後回沖。

2019年波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）全年平均1,353點，與2018年持平。上半年指數因受巴西淡水河谷礦場水壩潰堤事件影響，造成運價大跌，不過隨著巴西淡水河谷下半年宣布恢復Brucutu礦井作業並增加產量後，指數再爬升。

2020年第一季因新冠肺炎，嚴重衝擊總體經濟及產業供需，散裝航運市場適逢季節性淡季，需求不振又因限用低硫油加重船東成本，加上巴西、澳洲均發生天然災害等不可抗因素，BDI第一季均值為591.56點，年減25.84%，創下歷史次低紀錄，其中，海岬型BCI指數1月31日收盤為「負20點」，是首次出現負數，指數至4月緩步回升為正數，但疫情擴散持續影響，不確定性仍充斥市場。

4月份國際貨幣基金組織 (IMF) 已預估2020年全球經濟將負成長3%，中國第一季國內生產毛額（GDP）同比負成長6.8%。然而在疫情影響下，各國皆宣佈巨額紓困措施力挺經濟，預期在疫情獲得控制後，全球經濟回到正常狀態，屆時各國經濟刺激計畫將加大基礎建設投資，帶動原物料運輸需求，散裝市場將可望逐步回揚。

根據IMF統計，截至5月20日止，全球已公布的振興經濟方案高達9兆美元，距離前次統計僅1個多月，新增金額超過1兆美元，各國政府對經濟採取積極干預措施，相較於金融海嘯，這次反應速度更迅速，紓困規模更全面，預計未來將有更多的振興方案刺激經濟恢復成長動能。

船舶供給方面，隨著國際環保法規的實施，全球海域全面使用含硫量0.5%及0.1%的低硫油，預估部分船舶將進塢加裝脫硫器，低能效的老舊船隻也將陸續淘汰，市場運力在未來可望下降，達到供需比較平衡的狀態。

裕民於2016年起秉持『創新轉型』思維，著手進行數位化轉型，打造領航全球的「船隊安全管理系統」（FSM, Fleet Safety Management），達成「船岸一體」的船舶數位化管理目標，將裕民管理策略由原來節能船舶，成功再升級為以智能船舶為主的數位化船聯網模式。2018年已完成第一階段任務，2019年再升級新增天氣資訊、流錨警報及危險區域顯示等，使功能更加完善。

另成立「運作管制中心」(Operation Center)，透過船隊安全管理系統的即時資訊，讓總公司與子公司的管理階層都能達到船岸同步且無間斷掌握每艘船舶於全球各海域的動態與安全狀況，提高營運績效。另一方面，遇到事故發生時，也能立即轉換為緊急應變中心，處理各種突發狀況。

裕民與台灣電力股份有限公司、光明海運股份有限公司、KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.（日商K-LINE）擬合資成立船運公司，於2019年7月簽訂合作備忘錄，降低成本。建造最適合台電碼頭作業的較大型高效能LNG船舶承攬台電運務，確保台灣發電燃料之供應安全並降低其營運成本，並於日後適當時機進一步拓展液化天然氣（LNG）船運業務。

裕民散裝船隊平均年齡約6年，再加合資、代管船隊，裕民船隊運力為48艘，總載重噸位為670.9萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，為台灣散裝航運市值最高的上市公司。

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