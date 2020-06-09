裕民(2606)今天召開股東常會，會中通過108年度財務報表及盈餘分配等議案，將發放現金股利每股1.9元，維持高度盈餘發放比例及高現金股息殖利率，帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計為124.62億元，達每股14.75元可供未來年度盈餘股利分配。董事長徐旭東表示，第1季受到疫情、港口封鎖等影響出現虧損，表現比較不好，但以目前狀況來看，應該第2季、第3季會逐漸回來。

總經理王書吉表示，全球各地陸續解封後，大陸及歐美啟動基礎建設，將帶來原物料需求；此外，近期BDI指數回到700點，相信航運指數會恢復，裕民多年來穩健成長，持續優化船隊，已經做好超前部署，後疫情全球航運大洗牌後，裕民會是最大贏家。

第因疫情影響，嚴重衝擊總體經濟，導致航運本業虧損。裕民今年第1季營收19億元，稅後淨損3.87億元，每股虧損0.46元，其中，稅後淨損中包含了營業外收支淨損3.2億元，主要受疫情影響，全球股市崩跌，美國央行(Fed)降息及無限QE措施，導致所投資金融資產及負債出現帳面評價損失，但並不影響公司現金流量，日後可隨市場恢復好轉後回沖。

船舶供給方面，裕民指出，隨著國際環保法規的實施，全球海域全面使用含硫量0.5％及0.1％的低硫油，預估部分船舶將進塢加裝脫硫器，低能效的老舊船隻也將陸續淘汰，市場運力在未來可望下降，達到供需比較平衡的狀態。

船舶改裝脫硫器及船東是採取低速航行，疫情導致造船廠停工而延後交船，甚至部分船東因財務危機取消或延緩造船訂單等，都可望抑制運力增長

裕民目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等船型，散裝船隊平均年齡約6年，再加合資、代管船隊，裕民船隊運力為48艘，總載重噸位為670.9萬噸。

此外，公司執行輕資產業務規劃，配合創新的思維及數位化引進，發展整合性組織，藉由公司內部經驗豐富的航運專業人才，跨部門間團隊合作，開發新市場，提供更多元化的服務，以加強市場競爭力提升獲利能力。

(時報資訊)