上半年獲利可望優於去年同期的散熱模組廠—雙鴻(3324)下半年業績可望維持高檔！儘管下半年產業變數不少，商務NB、電競、伺服器客戶訂單強勁，智慧型手機出貨亦可望優於上半年，雙鴻董事長林育申表示，第3季業績可望維持第2季水準，第4季因各大手機品牌廠全力推動新機，手機銷售可望延續到明年上半年，今年業績可望優於去年，再創歷年新高。

雙鴻今天舉行股東會，林育申在會後接受記者採訪，受到新冠肺炎疫情影響，部分廠商謹慎看待下半年營運，林育申亦認為下半年透明度不高，不過各大NB品牌廠商務NB及電競NB加速導入VC，雙鴻因是主要供應商，且VC單價高，降低了NB需求趨緩影響，加上電競VGA及伺服器訂單穩定，下半年智慧型手機出貨可望優於上半年，讓雙鴻下半年業績可望維持高檔。

林育申表示，雖然手機不確定性高，NB、伺服器及電競等產品均較去年明顯成長，尤其是薄型高階NB及電競NB加速導入VC，而VC單價較傳統熱管的5到6倍，因此儘管第3季NB出貨量可能較第2季減少10%，但NB營收與第2季相近，伺服器亦可望維持第2季水準，第3季營收可望維持第2季水準，毛利率亦有機會優於第2季。

雙鴻預估，今年下半年VC佔NB營收比重可望達20%，在VC佔比拉升下，有助於拉升雙鴻毛利率。

在智慧型手機方面，林育申表示，雖然客戶該開案的案子都開了，但賣得如何仍待觀察，由於智慧型手機需求疲弱，目前VC月產能先擴至800萬片，稼動率約30%到40%，不過，隨著疫情逐漸趨緩，各大手機品牌廠均把重心放在今年第4季到明年上半年，預估第4季智慧型手機需求將會重啟，下半年智慧型手機出貨量可望優於上半年。

此次新冠肺炎疫情，訂單集中到大廠的趨勢日益明顯，雙鴻因在各產業佈局甚深，成為受惠者，雙鴻今年上半年業績可望無畏疫情影響優於去年同期，下半年業績也可望比上半年好，上下半年業績約45:55，全年業績亦可望優於去年。

(時報資訊)