美股昨夜續漲，惟亞股今早疲態顯露走勢震盪，台股今早在市場觀望台積電(2330)股東會風向開低影響下，大盤指數也以小跌開出，隨後鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)、面板雙虎等也紛紛呈現漲多回檔勢態，拖累大盤一度退守11600關之外、探至11537.38點。所幸，盤中台積電董事長劉德音喊話表示「雖國際貿易關係緊張對業務帶來諸多挑戰，但有信心台積公司持續穩定發展」，台積電股價聞訊拉上平盤，並帶動鴻海等跟隨挺升，大盤指數也順利翻紅，越過昨日高點，能否挑戰連7紅則需再觀察。

分析師表示，台股今日開低震盪，龍頭權值股暫時熄火，需提防連日拉高後將陷入高檔震盪整理，現在KD還在高檔區，沒有滑落的情形，而新台幣仍然續升，顯示外部資金還是留在台灣沒有離開，整理過後猶有可為。

盤面上，龍頭漲多拉回大立光、鴻海、群創及友達皆壓低整理；台積電今日股東會董事長劉德音強調有三個競爭優勢，今年營運仍將會穩定成長，股價由平盤下方上攻，拉回在平盤附近；和大(1536)買單拉高，一度攻上漲停106.5元，隨後打開，漲幅約在8%左右；圓剛(2417)Q2營運不淡，多頭攻勢凌厲，漲幅在9%以上；台達電(2308)5月營收近持平，Q2業績將勝Q1，股價漲幅在5%左右；另外，5月營收成長股及解封受疫族群表現相對強勢；ABC-KY(6598)今以48元上市，新冠肺炎檢驗試劑力拚6月在美上市，盤中一度衝上110元、大漲近130%，蜜月行情火熱。

分析師表示，台股一路強勢攻高，均線呈多頭排列，外資已連續買超六個交易日，留意大型權值股後市表現，本周觀盤重點在台積電、大立光等大廠法說會釋出的展望，也需留意上市櫃個股5月營收表現，操作上可留意解封後的受惠族群。

(時報資訊)