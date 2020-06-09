民進黨桃園市議員王浩宇言行諸多爭議，前藍委陳學聖今天表示，王浩宇製造仇恨，撕裂社會的行徑，已是慣犯中的重犯，如果國民黨繼續坐視不管，繼續自掃門前雪，以後就不要再說什麼大話，「拉不下王浩宇，國民黨也準備謝謝收看！」

陳學聖指出，王浩宇是中壢的議員，國民黨在中壢議員數過半，議長邱奕勝是中壢選出來的，2016、2020兩次政治大海嘯，國民黨在中壢仍然守住立委，陳學聖自己還在2012以97654票完勝民進黨對手，所以國民黨在中壢絕對有主導的機會。

陳學聖認為，現在民怨高漲，「罷王」聲音四起，四散的力量，需要有人一頭牽起，眾志必能成城。民進黨是以國家隊與全黨之力，拉下韓國瑜，若國民黨對於罷王，只是輕輕說聲「尊重」民意，真的就準備謝謝收看了。

陳學聖也點名議長邱奕勝、立委魯明哲，他們都是中壢極具影響力關鍵人物，一位是議長又是黨部主委，一位作過中壢市長、多屆議員。「這一役，你們責無旁貸，我們深深寄予厚望！請不要讓支持者失望！」

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(中時 )