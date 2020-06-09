孩子觀察金蟬脫殼。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園三代同遊活動，將在7月24、25日、8月7、8日、8月28、29日及9月18、19日舉辦，預計開放名額共120人，將在11日開始受理網路報名，歡迎阿公、阿婆、爸爸、媽媽和小朋友手牽手一起來共享摸魚的樂趣。

雪霸國家公園去年首度推出「大手牽小手一起汶水摸魚去」的體驗活動，增進親子間感情，同時進行生態教育，獲熱烈迴響，今年隨著疫情趨緩、生活大解封，雪霸處宣布，三代同遊活動將於7月起舉辦，共有4梯次，每梯次30人。

雪霸處表示，活動內容包含做蝦籠、放蝦籠及陷阱、夜間生態觀察、清晨賞鳥、收蝦籠、收陷阱等，去年參加的遊客感性地分享說「最好的紓壓就是親子投入大自然的懷抱一起學習」，孫子和阿公一起做蝦籠，感受抓蝦觀察的樂趣，2天活動將成為永久深刻的家庭回憶。

三代同遊國家公園活動將在6月11日早上9時起開始報名，每人報名費300元，活動一律採線上報名，報名請搜尋「雪霸國家公園線上報名系統」，或洽詢電話：（037）996100轉850、851。雪霸處提醒，參與民眾需自備飲水、手電筒、防蚊液。

(中時 )