台北富邦銀行奈米投智能理財採用創新跨國合作營運模式，創國內銀行智能理財服務之先河，經一年測試營運後在客戶資訊安全及系統運作方面表現穩健，通過金管會金融創新試辦審查，正式全面開辦。

北富銀表示，全球資本市場受到疫情影響在今年2至3月發生劇烈的崩跌，但隨著各國央行對市場強力注資以及政府推出大規模財政刺激政策，使全球股市及債市出現巨大反彈行情，而奈米投3月中旬至今平均回升約12％。

面對充滿高度不確定性的後疫情時代，投資者將傾向採取更穩健的投資策略，因此ETF商品持續受到投資大眾青睞，北富銀表示，北富銀奈米投上市短短一年內已為32萬人次提供客製化的專業投資組合，帶領超過 17,000位投資人踏入全球投資領域，累積投資金額超過6,000萬美元，可看出國人對ETF商品及智能理財的接受度亦在逐漸上升。

北富銀表示，北富銀奈米投因有獨有的「FractionalShares」交易分割技術，能夠將ETF由最小單位1股切分為萬分之一股並進行精準帳戶分配，投資者只要用最低投資門檻100元美金，就可完成原本必須一萬美金以上才能執行的投資配置比例，無論資金規模大小都能享受「奈米化」的好處，透過全球布局參與多元市場成長、分散投資風險。

奈米投是由北富銀與英國最大線上資產管理公司Nutmeg合作推出的智能理財平台，除了獨特交易分割技術和國際級投資團隊專業服務外，奈米投還具備投資成本低的優勢，不僅申購與贖回零手續費，每日信託管理費率僅收萬分之0.27，且奈米投收益屬於海外所得，全戶基本所得額（含所得淨額和海外所得等項目）未逾670萬元毋須課稅，再加上投資標的為倫敦交易所掛牌的ETF，不需股息預扣稅、交易稅，能幫助投資人長期投資享較低的持有與交易成本，透過精明理財穩健擴大收益。

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