高雄市長韓國瑜罷免案過關，總投票率高達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜。對於這個結果，民進黨台北市議員王世堅認為，韓國瑜是藍營的政治領袖，他呼籲韓「提得起放得下」。

綠議員消費許崑源之死激化對立 王世堅籲：韓國瑜出來面對！

王世堅稍早在臉書指出，許崑源議長輕生是一個非常不幸的事件，致上最深的哀悼，希望家屬能盡快平復心情，各界不要做過多的臆測、討論跟批評，從政的每一個民代，都應該是要體會社會的民意，聽聽社會的聲音，不應該在家屬最悲難的時候去發表任何言論。他說韓國瑜是藍營的政治領袖，他呼籲韓「提得起放得下」。他說韓國瑜應站出來呼籲韓粉以及他的支持者們，一同讓這個社會恢復平靜，那才是有意義的。

王世堅也表示，韓就像一顆彗星，劃過天際讓大家看到彗星閃亮光芒就好，但不要彗星撞地球。他認為，國民黨不斷煽動韓國瑜提訴訟，原來國民黨是在覬覦高雄市長補選。他認為國民黨應放棄補選，「一白遮三醜」。第一，國民黨過去在高雄從未培養人才，剛好遮掩國民黨的臨時抱佛腳；第二，國民黨社會支持度僅9%，低於韓國瑜個人支持度的10多%，可遮掩國民黨的低社會支持；第三，韓國瑜不得高雄市民民心，以93萬高票被罷免，國民黨是要重拾韓國瑜的大旗補選？若國民黨是打算另起爐灶，韓國瑜才剛被罷免屍骨未寒，國民黨這樣對得起韓國瑜嗎？這凸顯了國民黨的師出無名。

他直言，國民黨乾脆補選交白卷，一白遮三醜，「遮蔽你的沒做好！」

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(中時電子報)