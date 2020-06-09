罷韓投票通過，高雄市議長許崑源驟逝，民進黨桃園市議員王浩宇、台北市議員梁文傑在臉書貼文消遣，引發藍營憤怒。對此，國民黨文傳會主委王育敏今天抨擊蔡英文，「蔡總統別忘記是現任民進黨主席，對於黨內民代消費死者的言論，所引起的軒然大波，至今未講一句話，民進黨的黨紀在哪裡？」

罷韓過關，時代力量高雄市議員黃捷被當頭號戰犯，「罷捷」連署昨天重新開跑，而民進黨桃園市議員王浩宇、台北市議員梁文傑因消遣驟逝的高雄市長許崑源，遭到韓粉與藍天行動聯盟抗議，怒嗆道歉下台。

文傳會主委王育敏上午接受廣播專訪時質疑，蔡英文總統在罷韓前夕的中常會上，裁示通過罷韓聲明，當罷韓案通過後，又說社會要互相包容與和平，「如此雙標怪怪的」，罷韓前下軍令，使得對決態勢明顯，如今挑起對立就會引發後遺症。

王育敏表示，國民黨沒有發動罷免，這是民眾自覺，但不能排除有國民黨黨員參與，目前為止，黨中央沒有要介入其中，也不會干涉阻止，尊重民眾自發性行為，對國民黨而言，現在最重要的是補選，而非罷免其他人。

王育敏強調，政治在怎麼無情，人性都是底線，從許崑源議長驟逝後，網路上的言論喪失對人性最後的尊重，更惡劣的是民代消費死者，應該被譴責，而兼任民進黨主席的蔡英文，怎麼完全沒有講一句話，「對於黨公職犯下此錯誤黨紀在哪裡？」

王育敏說，面對全國公務人員協會榮譽理事長李來希與中央委員徐正文的言論爭議，國民黨昨天祭出停權兩年處分，但仍有網友喊太輕。

王育敏接著表示，很會帶風向的網友，心中存在是非價值，還是政黨顏色價值，若覺得國民黨處分太輕，是否也要比照辦理叫民進黨開除發表爭議言論的黨公職，否則喊出雙重標準就不是正義價值。

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(中時 )