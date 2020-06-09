資安疑慮成為當前大陸企業全球化的難題之一，產品在海外火熱的字節跳動也因此深受困擾，而當前傳出，為化解數據隱私疑慮，字節跳動已經進行一年多的內部權限管理工作，限制大陸員工接觸海外產品數據。

PingWest品玩報導，字節跳動正在逐步收緊大陸員工訪問海外產品和服務的數據權限，在大陸業務和海外業務之間進行強有力的技術切割，以化解美國監管機構的疑慮。許多員工透露，工作地點在大陸、工作內容為面向大陸市場產品的員工，其訪問包括 TikTok 等海外產品關鍵數據和代碼的權限，已經很大程度上被收回。

知情人士透露，字節跳動新一輪的內部權限管理工作，可追溯到2019年初。工作由該公司安全和權限管理團隊以及法務團隊共同主導，全公司都要配合，不過各部門可以按照自己的步調執行，從而盡量避免干擾公司全球業務的發展運作。

字節跳動此前的內部安排中，為了方便跨國跨部門協同，一些在辦公室設在大陸的全球總部市場和公關員工，擁有一定程度的權限，可以看到少量 TikTok 美國用戶提交的意見反饋，並提供處理建議。今年1月，法務告知這些員工今後不再需要參與相關事務，從而符合公司上下權限管理工作的要求。

此外，近期字節跳動高管人事調整動作頻頻，聘請許多外籍高管，創辦人張一鳴本人的角色則被明確為字節跳動全球 CEO，將重心放在海外市場，外界認為很大一部分原因在於美國對字節跳動的嚴苛監管。

(工商 )