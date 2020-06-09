禾伸堂董事長唐錦榮9日表示，受到新冠肺炎疫情影響，下半年歐美景氣較保守，但是禾伸堂的MLCC業務應用在電源、伺服器、網通、充電器等相對有撐，第四季預期市場將全力衝刺聖誕節買氣，預期禾伸堂的MLCC業務第三季、第四季有望先蹲後跳。

禾伸堂今日召開股東常會，由於沒有董監改選議程，會議在22分鐘內結束，董事長唐錦榮會後受訪時表示，禾伸堂的代理線因以歐美、大陸市場為主，在新冠肺炎疫情之下，表現相對比較弱，但是MLCC業務則因為禾伸堂的應用鎖定在電源、伺服器、網通以及充電器，這類的需求強勁，特別是伺服器、電源類，電源幾乎每個品牌都交貨，禾伸堂盼望MLCC第三季持平。

唐錦榮表示，龍潭新廠將扮演新的成長動能，該廠因缺工問題，硬體架構略有拖延，但新廠將導入自動化，興建Class 100～Class 1000等級的無塵室，力拚明年下半年投產，並挹注營收，全廠滿載稼動之下，估MLCC產值將攀升60％，產能主力鎖定中壓高容、特別高壓兩大領域的規格。

唐錦榮說，2017年之後，被動元件產業進入新常態，從過去20年價格只跌不漲的不健康狀態，回到景氣隨終端市場波動的情況，對台商來說是好事，而隨著氮化鎵、SiC因主動元件改變被動元件的要求，加上汽車零件對功率要求的改變，被動元件產業也進入新的競爭時代。

(工商 )