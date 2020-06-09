把按摩師傅請回家！

你也有痠痛的問題嗎？辦公族久坐少運動，不僅工作時要對著電腦埋頭苦幹，下班也是低頭滑個爽快，長期維持同個姿勢，當然就容易引發肌肉痠痛，或者你是運動愛好者，時不時就有放鬆肌肉的需求？偶爾太忙真的很難喬出時間去「桑一下」，好想請一位私人按摩師傅、在家裡隨時待命啊！

俗話說有需求就有供給，近年來「震動按摩槍」就悄悄成為現代人的話題產品之一，而今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來替大家介紹網友熱議的10大按摩槍品牌囉～記得使用時一定要熟讀操作手冊，正確放鬆才不會傷身喔！

第十名：FITWELL

專門販售運動器材的FITWELL，除了健身器材、運動配件外，當然也趁勢推出了按摩槍囉！該款CairO筋膜按摩槍有五款按摩頭跟五段振動頻率，可以滿足你各種疲勞所需，值得一提的是，CairO的外型相當亮眼，不僅符合人體工學，設計也相當優雅，還有太空灰與香檳金兩款顏色，注重質感的你不妨將它擺進你的口袋名單～

第九名：iNO

號稱業界最輕巧的按摩槍iNO，可以說是女性們的福音啊！目前市售的按摩槍體積偏大，對於普遍來說力氣較小的女性使用上較為困難，常常按了腿卻手臂痠，而iNO就為女性設計了該款輕巧型的按摩槍，甚至比大多吹風機還輕，放進包包隨身攜帶也沒問題～此外，iNO還設計了「小捶」檔，算是業界中最輕的力道，相當適合年長者使用，避免過大的力道反而傷了筋膜～

第八名：ELEEELS

ELEEELS深層肌肉按摩槍的重量約1.1kg，對於女生來說仍是單手可使用的方便產品，特別的是，該按摩槍分為運動模式與舒緩模式，前者顧名思義就是緩解運動過後、乳酸堆積的痠痛感，舒緩模式則適用於久坐久站的上班族、櫃哥櫃姐們～另外市售的按摩槍多屬單頭，ELEEELS也推出了雙頭款的X2Pro，給你按摩更集中的享受！

第七名：Theragun

來自美國的Theragun，其Theragun G3PRO堪稱是按摩槍界的冠軍，不僅性能超強，連價格也是——不過有句實在話是這麼說的，一分錢一分貨嘛！雖然價格驚人，但Theragun G3PRO主要就是為了專業運動員跟訓練師所設計，在相關領域界仍有響叮噹的名號。

但如果你是運動量不大或非專業運動員，只是需要按摩放鬆的人，也可以考慮輕型按摩槍，雖然振動頻率只有一種，但其震幅仍與Theragun G3PRO有得比！

第六名：HUEI YEH輝葉

說到台灣的按摩椅專家，怎麼能不提到輝葉呢？輝葉的主力產品便是按摩椅、運動器材，在品質與功能上可是有30年的好口碑與好品質，而按摩槍商機正夯，輝葉也推出了XE深層震動按摩槍。

XE深層震動按摩槍擁有四段變速、八款按摩頭，不管是運動員、上班族還是家庭主夫主婦，想放鬆深層肌肉、解決電腦肩或手臂痠痛，這款按摩槍都相當適合～順帶一提，輝葉還有推出漫威聯名款的按摩槍，鋼鐵人迷還不手刀搶購啊！

第五名：Booster 火星計劃

不只品牌名稱帥，Booster的按摩槍外型也很搶眼，不過當然最重要的還是功能啦～Booster Pro 2是近兩年相當熱議的按摩槍之一，與他牌競品相比，規格沒有差太多，價格也相對平實些，因此成為不少人的考慮名單。此外，Booster Pro 2可是有九段頻率可調整，可以說是按摩槍中的佼佼者，搭配新一代的降噪技術，再高頻率也不怕吵到人啦～

第四名：Blaupunkt 藍寶

連486先生也大推的Blaupunkt電動按摩槍，是不是也撓的你心癢癢呢？來自德國的Blaupunkt最令人驚豔的就是性價比讚讚，號稱與專門設計給運動人士使用的按摩槍產品機身規格相似，要價卻僅僅只要1/2耶！甜甜心動價引發一波討論，機能好又不用花大錢，讓網友紛紛high起來了～

第三名：BE

BE是專門出產運動產品的品牌，而其主打的G1震動按摩槍也是網友熱議的商品，獲得本次聲量調查的第三名！G1震動按摩槍屬中等價位，其五檔變頻，在使用的情境上也相當廣泛，不管是運動員需要的深度按摩，或是一般的日常放鬆都可以用，大概就是一人購買、全家享受的感覺～而該產品最自豪的就是獨家專利「氣循環技術」，該技術可以讓馬達的使用年限更長、效能更穩定。

第二名：YOULISN

來自美國的YOULISN，其天王深層震動按摩槍系列真的名不虛傳！天王系列最特別的就是能夠選擇三種不同模式，分別是健身、理療跟保健，而這三種模式又各自帶有4段轉速，總共12種變化，讓許多網友感到相當物超所值。

不管你是運動過後身體疲勞，還是日常想鬆鬆緊繃的筋骨，相信天王深層按摩槍都能納入你的選擇名單中～

第一名：Hyperice 海博艾斯

若你是熱愛運動的陽光男女，或是專業的運動選手，應該都聽過Hyperice這個品牌～肌肉酸痛的原因除了姿勢不良外，長期使用某部分的肌肉也會造成疲乏，尤其是運動員，不好好保養怎麼行呢？

Hyperice就專門為這些運動好手們推出了Hypervolt系列，二代版本重量甚至減到只剩1.1公斤，最高頻每秒震動約3200次，強大功能在業界算是龍頭品牌，如果你熱愛運動也想好好保養身體，不妨參考這款網友熱議No.1的按摩槍～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月08日至2020年06月06日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『按摩槍』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)